SPD fragt die Bürgermeinung ab

Willebadessen (WB). Der SPD-Stadtverband Willebadessen hat in der Ackerscheune in Peckelsheim sowohl den Bürgermeisterkandidaten Mario Schmidt, als auch die Kandidaten für die Wahlkreise gewählt. Außerdem wurde über die Besetzung der Reserveliste entscheiden. „Der Stadtverband schickt eine gute Mischung aus jungen, junggebliebenen, neuen und erfahrenen Bewerbern in das Rennen. Die Wahlen verliefen ausnahmslos mit geschlossener Einigkeit“, berichtet die SPD in einer Pressemeldung.

Von Westfalen-Blatt