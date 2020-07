Wie berichtet wird vor Ort ein Straßenabschnitt restauriert, der etwa 1,3 Kilometer lang ist. Er beginnt auf der L 763 – von Willebadessen kommend etwa 200 Meter vor der Kreuzung zur L 820 und zum Hohlweg – und endet auf der L 820 in Fahrtrichtung Niesen. Straßen.NRW investiert aus Landesmitteln 470.000 Euro in die Baumaßnahme.

Während der Arbeiten im Kreuzungsbereich wurde die Fahrbahn halbseitig gesperrt und der Verkehr mittels einer Ampel geregelt. Seitdem laufen die Arbeiten auf der L 820 in Richtung Niesen. Dafür wurde die Zufahrt zur L 820 ab der Kreuzung voll gesperrt.

Erster Bauabschnitt geschafft

„Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt sind abgeschlossen. Nun arbeiten wir am zweiten Bauabschnitt. Dort beginnen wir bald mit den Asphaltarbeiten“, erklärt Hüser. Danach folgen umliegende Arbeiten, etwa an der Bankette oder den Schutzplanken.

Das gute Wetter komme den Arbeitern zugute. So bleiben die bisher von hartem Frost, großer Hitze oder strömenden Regen verschont – beides Faktoren, die sich negativ auf einen Straßenbau auswirken können. „Das Wetter ist ideal“, sagt der Pressesprecher.