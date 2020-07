„Ich habe schon immer genäht. Aber ich hatte nie Platz dafür“, erklärt die Krankenschwester. Das änderte sich, als die Peckelsheimer im Ort ein Haus kauften. In dessen Keller ging es danach hoch her. Aus der ehemaligen Rumpelkammer entstand zwischen Oktober und März eine Nähstube. Zwischenzeitlich steckte Lange ihren Partner mit ihrem Virus an: Hubertus Villmer, hauptberuflich Kraftfahrer, wurde Fachmann für Stickereien – und schaffte dafür auch gleich diverse Maschinen an.

Gebrauchte Top-Geräte besorgt

Über Kleinanzeigen wurde Villmer fündig. Gebrauchte Top-Geräte ergatterte er zu einem guten Preis. Dafür nahm das Paar auch weite Wege in Kauf. Eine Maschine etwa wurde aus Heidelberg abgeholt. Mit fünf Maschinen ausgestattet machten Lange und Villmer im Frühjahr schließlich ernst: Am 1. Mai wurde Sonjas Nähstube bei der Stadt angemeldet. Seitdem läuft das Geschäft.

Mit Kissen ging es los. Die haben Freunde und Bekannte bekommen. Dann wurden Leseknochen und weitere, komplexere Stücke gefertigt. Mit der Nachfrage wuchs auch das Portfolio des Betriebes. Mittlerweile nähen und besticken die Peckelsheimer unter anderem auch Handtücher, Grillschürzen, Gotteslobhüllen oder Wimpel. Ein Vorzimmer wurde kurzerhand zu einem kleinen Präsentationsraum gestaltet. Zudem experimentieren Lange und Villmer mit immer mehr Materialien.

Sie kauft Stoffe, er kauft Garn

Dabei sind die Aufgaben klar aufgeteilt. „Stoffe darf er nicht kaufen. Das mache ich. Dafür kauft er sämtliches Garn – und kennt mittlerweile fast alle Typennummern“, erklärt Sonja Lange. „Dass er vor der Stickmaschine steht, wurde anfangs belächelt. Aber das hat sich gelegt.“ Denn neben Schriftzügen erschafft Villmer auch aufwendige Muster oder Logos. Um optimal ausgestattet zu sein, hat er auch spezielle Software-Lizenzen gekauft. Für einen vierstelligen Betrag. Nun bestickt er selbst Softshell-Jacken.

Auch die Vermarktung hat Hubertus Villmer übernommen. Wenn er eine Firma besucht, dann reist er auch mit extra angefertigten Proben an. Dann bekommt ein Händler schon mal eine Mund-Nasen-Maske vorgelegt, auf die sein Firmenlogo gestickt wurde. „Die Leute müssen das ja auch mal in der Hand gehalten haben“, erklärt der Peckelsheimer.

Ziel: Ein zweites Standbein

Mit Erfolg: Sonjas Nähstube hat schon diverse Aufträge angenommen. Für den Löschzug Peckelsheim etwa hat das Paar Wimpel gefertigt. Für die Schützen werden nun Hemdkragen bestickt. Findig arbeiten die beiden auch stets an neuen Projekten. Wenn etwa die Schützen bald bestickte Hemden tragen, warum dann nicht auch bestickte Krawatten? „Die Ideen gehen uns nicht aus“, sagt Lange und schmunzelt.

Langfristig soll die regionale Nähstube ein zweites Standbein werden. Zurzeit laufen Verhandlungen mit dem ansässigen Otto-Laden, um dort im Schaufenster Waren auszustellen. Bis dahin gehen die Peckelsheimer weiter ihrem Hobby nach. Auf das schwarze Samtkissen jedenfalls dürften noch viele weitere folgen.