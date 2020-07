Aufnahmestopp bei Wildvogelhilfe

„Im vergangenen Jahr habe ich von Januar bis Dezember etwa 250 Vögel gepflegt. Dieses Jahr habe ich bereits jetzt die Zahlen erreicht“, erklärt sie. „Die Leute wissen oft gar nicht, wie viel Zeit die Pflege in Anspruch nimmt. Von Frühjahr bis Herbst investiert meine Frau fast ihre ganze Zeit in die Wildvögel. Saubermachen und das häufige Füttern – jeden Tag, sieben Tage die Woche“, ergänzt ihr Ehemann Raphael Strauch.

Mehr als 50 Vögel im Garten

Inzwischen beherbergt Kirsten Strauch mehr als 50 Vögel in ihrem Garten – von Elstern über Schwalben zu Tauben. Warum so viele Vögel dieses Jahr bei ihr abgegeben werden, dafür hat Kirsten Strauch eine eigene Theorie: „Durch die Corona-Krise sind die Menschen wieder viel mehr in der Natur unterwegs und stoßen damit vermutlich öfter auf Jungvögel, die aus dem Nest gefallen sind oder anders verletzt wurden.“

Eigentlich freut sich Kirsten Strauch immer, wenn jemand sich eines schwachen Tieres annimmt. Aber auch der tiergerechte Umgang ist entscheidend. „Die Tiere brauchen einen Artgenossen, damit sie sich nicht entfremden und sich nicht nur auf den Menschen fixieren. Außerdem kann auch beim Füttern einiges falsch gemacht werden“, erklärt sie.

Anruf bei Experten ist hilfreich

Vor einiger Zeit etwa habe sie sich eines Vogels angenommen, den die Finder zuvor mit gekochten Eiern ernährt hatten. Erst habe das Tier die Federn verloren, schließlich sei es gestorben. Leider könne man eben auch nicht allen Tipps und Seiten aus dem Internet vertrauen. „Auch wenn man sich selbst des Tieres annehmen kann, schadet ein Anruf bei Experten und Fachkundigen sicherlich nicht“, sagt Strauch. Sie selbst steht auch regelmäßig in Kontakt mit einer Tierärztin.

Nicht nur in Warburger Land ist die Helmernerin bekannt. Menschen aus dem gesamten Kreis Höxter und darüber hinaus fahren oft auch weite Strecke, um die gefiederten Schützlinge bei ihr unterbringen zu können. „Schon immer habe ich mich für den Tierschutz eingesetzt, früher hauptsächlich bei Katzen und Hunden. Begonnen hat alles, als ein befreundeter Tierarzt im Jahr 2015 in den Urlaub fahren wollte, aber gerade dabei war, einen Jungvogel aufzupäppeln. Da bin ich für ihn eingesprungen.“ So entstand eine Leidenschaft.

Schwan „Prinzessin“ zu Gast

Seit zwei Wochen wohnt nun auch als besonderer Gast der Schwan „Prinzessin“ bei den Strauchs in Helmern. Das Tier wird gesund gepflegt, nachdem es von einem Hund an der Weser bei Herstelle gebissen wurde und sich der Fuß entzündet hatte. „Nach ein paar Tagen Beobachtung haben wir entschieden, dass wir sie doch lieber hier gesund pflegen und Prinzessin nach ihrer Genesung wieder zu ihrem Mann und den Küken zurückbringen.“

Ihr Herz hat Kirsten Strauch auch an die Mauersegler verloren, die jetzt im Juli und August vermehrt bei ihr abgegeben werden. „Mauersegler sind unglaublich faszinierende Tiere. Nur zur Aufzucht des Nachwuchses landen sie. Normalerweise verbringen sie 90 Prozent ihrer Lebenszeit in der Luft. Sie können sogar im Fliegen schlafen. Außerdem haben sie ein unfassbar schönes Gesicht“, berichtet Strauch. „Es begeistert mich immer wieder, wenn ich sehe, wie schnell sie durch die Straßen sausen.“

Nistmöglichkeiten verschwinden

Durch den vermehrten, dichten Bau und das Abschaffen von offenen Scheunen und Kuhställen würden aber auch immer mehr Nistmöglichkeiten für die Mauersegler verschwinden. Deshalb habe es diese Vogelart bedauerlicherweise schon auf die Vorwarnliste der Roten Liste geschafft. Auch deshalb wird sich Kirsten Strauch auch weiter für den Bestand dieser schönen Tiere einsetzen.

Unterstützt wir sie dabei von der Landschaftsstation im Kreis Höxter in Borgentreich. Wer die Helmernerin unterstützen möchte, kann sich mit einer E-Mail an die Adresse Wildvogelhilfehoexter@t-online.de bei ihr melden.