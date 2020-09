Geldregen für Willebadessener Schulen

Demnach sei nun ein erster Förderbescheid über 189.252 Euro eingegangen. Die Förderquote beträgt 90 Prozent, die Stadt trägt einen Eigenanteil in Höhe von zehn Prozent. Weitere Förderanträge, um auch den Rest der Summe abzurufen, sollen nun zeitnah in Absprache mit den Schulen gestellt werden. „Investiert werden soll das Geld insbesondere in die Anschaffung von digitalen Arbeitsgeräten sowie die digitale Vernetzung für unsere Schulen“, erklärte das Stadtoberhaupt.

Schulserver schon 2018 eingeführt

Damit dürften die Schulen der Eggestadt künftig noch digitaler aufgestellt sein. Denn bei null starten sie wahrlich nicht. Interaktive Whiteboards in fast jedem Raum, schnelles Internet, WLAN, digitale Endgeräte, Schulserver, die auch von zu Hause aus angesteuert werden können – das wurde in den Willebadessener Schulen schon eingerichtet.

„Wir waren 2018 die ersten Schule im Kreis, die ‚IServ‘ als Schulserver eingeführt hat“, erklärt etwa Martin Sälzer, Leiter der Eggeschule. Über den Server werden etwa Aufgaben an die 400 Schüler verschickt, Infos weitergeben oder Videokonferenzen ausgerichtet. Auch die beiden Grundschulen nutzen das System.

An der Eggeschule stehen unter anderem auch vier Räume bereit, in denen Lehrer Klassen unterrichten können, ohne selbst vor Ort zu sein. Dafür schaltet sich der Lehrer, etwa per Smartphone, in den Raum dazu, wo seine Schüler sitzen. Er wird auf das Whiteboard projiziert, eine Kamera wiederum filmt seine Klasse. Dann läuft der Unterricht per Video-Chat. Ein anderer Lehrer ist ebenfalls im Klassenraum und hilft bei Technik und Aufsicht.

Distanzunterricht vorbereitet

„Aufgrund von Corona nutzen zwei unserer Kollegen zurzeit diese Form des Unterrichts“, erklärt Sälzer. Auch eine Anbindung von Schülergeräten an die Whiteboards sei möglich. So könnten die Jugendlichen etwa Ergebnisse auf der digitalen Tafel präsentieren. „Das läuft heute schon“, sagt Sälzer. Digital sei mittlerweile auch die Verwaltung der Schule.

Auch die „Schule an den 7 Quellen“ ist bereits gut ausgestattet. In der Handhabung der Endgeräte, des Schulservers und der Online-Plattform „Padlet“ geht die Einrichtung noch einen Schritt weiter. Für die Herbstferien sind etwa Seminare zur Bedienung geplant – auch für die Eltern.

„Das planen wir auch für den Fall, dass wieder ein Distanzunterricht kommen sollte“, sagt Schulleiterin Beate Bee. Im Kreis gebe es zum Thema „Digitalisierung im Distanzunterricht“ auch einen Arbeitskreis. Dort wirke Tanja Friedrich mit, eine der beiden Medienbeauftragten der Schule.Seit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes sei der Schulalltag auch digitaler geworden. Dazu tragen sicher auch die Kinderlaptops in den Klassenräumen bei, an denen die Grundschüler bereits Textverarbeitung üben. 197 Kinder besuchen die Schule.

Aufrgaben per Mail

Zur technischen Basisausstattung der Grundschule gehören auch Lego-Produkte, um den Kindern einen Einblick in die Welt des Programmierens zu geben. So etwas gibt es auch an der Sankt-Nikolaus-Grundschule in Peckelsheim. In Kooperation mit der Eggeschule werden interessierte Schüler ins Programmieren eingeführt. Ein Lehrer der Eggeschule richtet die AG ein Mal in der Woche aus. Seit zwei Halbjahren ist das so, „wegen Corona liegt das zurzeit aber leider auf Eis“, erklärt Schulleiterin Regina Thesing.

Für die 144 Schüler sei die Vermischung von analogem und digitalen Lernen „unabdingbar“. „Die Digitalisierung ist ein Werkzeug, das viele Möglichkeiten bietet. Und die nutzen wir auch.“ WLAN im Haus, Laptops in den Klassen, Aufgabenverteilung per E-Mail-Verteiler – das seien Dinge, „da denken wir nicht mehr drüber nach. Das haben wir ja schon lange“, sagt Thesing.

Tablets für Kinder

Zusätzlich sollen die drei Einrichtungen über den NRW-Fördertopf zur digitalen Sofortausstattung von Schulen mit weiteren Tablets ausgestattet werden. Ziel dabei ist, die Ausstattung von Schülern mit digitalen Endgeräten zu verbessern. Hierzu können die Schulen die Tablets dann etwa an Kinder aus wirtschaftlich schwächeren Familien ausleihen.