Drei 200-Meter-Windräder kommen

Das erklärt GLS-Pressesprecher Julian Mertens auf Nachfrage. Ziel sei, die bestehenden 14 Windräder durch die sechs neuen zu ersetzen. „Mit dem Bau der neuen Windräder beginnt sukzessive auch der Rückbau der alten Anlagen“, sagt Mertens. Das geschehe auch aus Platzgründen. Der Baubeginn am Greinberg soll voraussichtlich im kommenden Jahr sein.

Anlagen produzieren deutlich mehr Strom

Die neuen Windräder werden deutlich mehr Strom produzieren können, als die bisherigen Modelle, die im Jahr 2003 in Betrieb genommen worden waren. Demnach haben die 14 Windräder vom Typ Pfleiderer PWE 650/75 eine Nennleistung von jeweils 0,6 Megawatt (MW). Insgesamt leistet der Windpark damit 8,4 MW. Die neuen Anlagen des Typs Nordex N-131 leisten jeweils etwa 3,3 MW.

Damit werden die ersten drei Windräder bereits mehr Strom produzieren können als alle 14 bisherigen zusammen. Alle sechs Windräder werden insgesamt 19,8 MW und damit mehr als doppelt so viel Strom wie bisher einspeisen. Dafür sind die neuen Anlagen auch doppelt so groß wie die alten. Die bisherigen Windräder sind etwa 100 Meter hoch, die neuen Windräder werden 199,5 Meter groß sein.

14 Altanlagen werden abgeschaltet

Im Mai 2016 hatte das Unternehmen den Antrag auf die Genehmigung von sechs Anlagen gestellt. Die Einwendungsfrist endete im Februar 2017, der Erörterungstermin wurde im August 2017 in der Zehntscheune in Peckelsheim ausgerichtet. Ursprünglich waren die Termine für dieses Projekt und die Repowering-Projekte für Peckelsheim und Schweckhausen für März 2017 geplant. Auf Wunsch der Antragsteller waren sie verschoben worden. Im Februar 2020 hatte die GLS dann die Spaltung in zwei Verfahren mit je drei Anlagen beantragt. Nun folgte die Genehmigung für die ersten drei Windräder.

Planung für Peckelsheim Auch in Peckelsheim sollen alte Windräder abgebaut und durch neue ersetzt werden. Zurzeit stehen dort acht Anlagen, die jeweils 100 Meter hoch sind. Die Buchholz Windkraft GmbH & Co. KG aus Marsberg hat beim Kreis Höxter den Bau von drei Windenergieanlagen des Typs Enercon E-138 EP3 E2 beantragt. Sie sollen im Windpark Bonser Feld stehen. Dort möchte auch die Energie & Landwirtschaft Invest GmbH & Co. KG aus Marsberg ein Windrad bauen. Der Antrag für das Aufstellen einer Anlage des Typs Enercon E-53 wurde ebenfalls eingereicht. ...

Die dürfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn die 14 Altanlagen abgeschaltet sind, erklärt Julian Mertens weiter. Darüber hinaus werde beim Repowering der Artenschutz berücksichtigt. „So werden wir eine separate Fläche so groß wie 18 Fußballfelder speziell für Rotmilane einrichten“, sagt der Pressesprecher weiter. „Zudem stehen wir als GLS-Bank für eine bürgernahe Energiewende. Das heißt, wir nutzen ein Flächenpachtmodell, das den lokalen Eigentümern vor Ort gleichermaßen zugute kommt.“ Die GLS-Bank gehört zur GLS-Gruppe.