Zehn Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrkräfte halfen engagiert dabei mit, die Äpfel und Birnen zu entladen, sie in großen Wannen zu waschen und anschließend in die Presse zu geben. Vom Ergebnis konnten sich die Kinder vor Ort direkt überzeugen, denn der frisch gepresste Apfelsaft schmeckte allen. Familie Stafani erklärte den Kindern die Abläufe des Mostens.

Bevor der Saft in die dafür vorgesehenen Kanister gefüllt wird, wird dieser auf 82 Grad erhitzt, so dass er auch über einige Jahre ungeöffnet im haltbar bleibt. Der Verkauf des Apfelsafts findet in der Eggeschule im Gebäude Grundweg statt, Termine sind am 6. Oktober von 10 bis 11.30 Uhr, am 8. Oktober von 10 bis 11.30 Uhr sowie am 17. November beim Elternsprechtag.

Den Apfelsaft gibt es in Fünf-Liter-Kanistern für je sieben Euro.