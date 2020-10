Wehr meistert drei Einsätze an einem Tag

Willebadessen (WB). Am Freitag rückten die Einsatzkräfte des Löschzuges Willebadessen gleich drei Mal zu Einsätzen aus. „Die Willebadessener Feuerwehr ist keine Berufsfeuerwehr. Wir engagieren uns freiwillig“, erklärt der stellvertretende Löschzugführer Mathias Hund in einer Pressemitteilung. „Deswegen ist es schon außergewöhnlich, wenn wir so oft gerufen werden.“