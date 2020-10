Eicheln helfen Madagaskar

Die Idee zu der Aktion entstand auf Anregung des Fördervereins der Schule mit der Unterstützung des Kollegiums. Das Sammeln der Eicheln haben die Kinder übernommen. Viertklässler hatten ihre Mitschüler zuvor als „Botschafter für Madagaskar“ über den Sinn und Zweck des Sammelns informiert. Die Aktion traf auch in der Elternschaft auf große Resonanz.

Bericht über Insel im Indischen Ozean

Dagmar Feldmann, Vorsitzende des Vereins „Santatra – Partnerschaft mit den Menschen in Madagaskar e.V.“, berichtete den engagierten Kindern in der Aula der Schule über das Leben in Madagaskar. Zunächst entdeckten die Kinder anhand von Bildern, wie schön die große Insel im Indischen Ozean ist. Viele seltene Pflanzen- und Tierarten findet man nur in Madagaskar.

Dabei hatten es den Kindern besonders die Lemuren angetan, Halbaffen die zur einzigartigen Fauna Madagaskars gehören. Auch ungewöhnliche Bäume wie der Affenbrotbaum (Baobab) und der „Baum des Reisenden“ weckten das Interesse der Erst- bis Viertklässler. Natürlich bekamen die Kinder auch einen Einblick in das Leben der Menschen, besonders der Kinder auf dem Lande.

Engagement und Sammelleidenschaft

„Viele wachsen in abgelegenen Dörfern auf und helfen schon früh bei der Arbeit. Leider sind es häufig gerade die Bauernfamilien, die nicht genügend zu essen haben“, teilt die Schule in einer Pressemitteilung weiter mit. Schulleiterin Regina Thesing war begeistert vom Engagement und der Sammelleidenschaft ihrer Schüler. Ebenso freute sie sich über die Möglichkeit, etwas von Menschen in Madagaskar zu erfahren.

„Die Rückmeldungen machen deutlich, wie eindrücklich unsere Schüler die Informationen zur Lebenssituation der Menschen auf Madagaskar, besonders der Kinder, aufgenommen haben. Auch die Flora und Fauna hat uns begeistert. Dieser Lebensraum ist schützenswert, und die Kinder erfahren, dass sie mit ihrem Engagement aktiv und wirksam etwas dazu beitragen können, das auch gut für die Menschen ist.“

Auf Jugendbauernhof gearbeitet

Der Verein Santatra wurde im Oktober 2018 gegründet und führt die Arbeit der Initiative „Freunde von Tafita“ fort. Tafitasoa Bertrand Ogilvie hat 2010/2011 für ein Jahr auf dem Jugendbauernhof Hardehausen gearbeitet. Seit seiner Rückkehr arbeitet er im Bereich Umweltschutz, Landwirtschaft und Ernährungssicherheit. 2016 wurde mit vier anderen Madagassen das Projekt Santatra im Raum Farafangana an der Ostküste gegründet.

Mittlerweile hat das Team 120 Bauernfamilien in sechs Gruppen organisiert. In Baumschulen werden Pflanzen vorgezogen, aber auch Bäume, mit denen Land (wieder)aufgeforstet wird. So wird zum einen die Ernährungssituation der Familien verbessert aber auch deren Einkommenslage.

Die Schule möchte dauerhaft mit dem Verein zusammenarbeiten. So ist geplant, dass Dagmar Feldmann sich auch beim Projekt „Unsere Erde – mein Zuhause“, dessen Durchführung für das zweite Schulhalbjahr geplant ist, mit einem Angebot zu Madagaskar einbringt.

https://tafita.wordpress.com, www.santatra.de