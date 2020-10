Arbeiten an „Schule an den 7 Quellen“ in Willebadessen kommen gut voran

Willebadessen (WB). Die Bauarbeiten an der „Schule an den 7 Quellen“ in Willebadessen kommen gut voran. Der Anbau an der Nord-Westseite ist bereits verklinkert, die meisten Fenster wurden installiert. Nun folgen dort die Innenarbeiten. Die Umbauten im Bestand sehen ebenfalls gut aus.