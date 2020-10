Willebadessen (WB/dal). Schwer verletzt wurden zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall bei Willebadessen-Niesen. Nach Angaben der Polizei waren am Mittwoch gegen 15 Uhr zwei Autos an der Einmündung der L820 in die B252 zusammengestoßen.

Von Westfalen-Blatt