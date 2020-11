Hubert Gockeln und Paul Arens stellvertretende Bürgermeister in Willebadessen

Willebadessen (WB/dal) Norbert Hofnagel (CDU) ist als neuer Bürgermeister der Stadt Willebadessen vereidigt worden. In der konstituierenden Sitzung des neuen Stadtrates am Donnerstagabend wurde der 54-jährige Löwener in sein Amt eingeführt.