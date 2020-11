Willebadessen -

Um die Stadthalle in Willebadessen steht es offenbar nicht gut. Dem Vernehmen nach haben Fachleute an und in dem Gebäude diverse Probleme und Verstöße erkannt. Daraufhin war sogar die konstituierende Ratssitzung am 5. November kurzfristig in die Schützenhalle Willebadessen-Peckelsheim verlegt worden.