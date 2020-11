Sie sind jetzt auch politisch im Ruhestand. Sind Sie dort gut angekommen?

Manfred Feierabend: Ja, wir fühlen uns im Ruhestand ganz wohl. Wir hatten in diesem Jahr zwar andere Sachen geplant. So mussten wir zum Beispiel eine große Reise abbrechen. Aber das ist eben so.

Sie haben sich mehr als 20 Jahre lang in der Willebadessener Lokalpolitik engagiert. Hat es sich gelohnt?

Feierabend: Auf jeden Fall. Natürlich muss man in der Opposition mit Nackenschlägen leben. Man hat nie der Mehrheit. Man kann gute Vorschläge machen – wenn sie durchgehen, war es der Rat, wenn sie nicht durchgehen, war man es selber. Man musste Kompromisse eingehen können und das war nicht immer leicht. Aber ich glaube, in den vergangenen 20 Jahren haben wir im Rat eine gute Arbeit gemacht – auch gemeinsam.

In dieser Zeit waren Sie 16 Jahre lang Fraktionsvorsitzender...

Feierabend: Das ist eine lange Zeit. Für dieses Vertrauen danke ich auch meiner Fraktion. Das ist nicht alltäglich und die Zusammenarbeit war auch wirklich gut.

Zu dem Posten kamen Sie auf besondere Weise: Bei der Kommunalwahl 2004 traten sie gegen Hans Hermann Bluhm an. Als er Bürgermeister wurde, wurden sie SPD-Fraktionschef. Wie waren die 16 Jahre mit dem einstigen Konkurrenten?

Feierabend: Am Anfang lief es sehr gut. Er kam auch zu unseren Fraktionssitzungen. Meine größte persönliche Enttäuschung war, als er der CDU betrat. Ab diesem Zeitpunkt konnte man mit ihm weiter arbeiten, aber nicht mehr so ins Detail gehen. Durch diesen Schritt hat er Vertrauen verloren. Wir hatten ihn ja auch bei der Stichwahl unterstützt. Diesen Weg hat er natürlich für sich entscheiden, damit mussten wir leben. Auf Dauer wäre mir aber ein unabhängiger Bürgermeister lieber gewesen. Ich kam mit Hans Hermann Bluhm gut klar. Wir haben viele Vier-Augen-Gespräche geführt, da gab es keinen Krach. Natürlich: Reibungspunkte gab es immer, etwa bei der Haushaltsverabschiedung. Aber das sieht man auf allen politischen Ebenen.

Gibt es Dinge, worauf Sie stolz sind?

Feierabend: Ja, da kann ich Dinge anführen. Aber entschieden hat ja immer der Rat. Nennen kann ich etwa das Wildgehege in Willebadessen. Das sollte mal geschlossen werden. Meine Fraktion hat sich dafür eingesetzt, es zu erhalten. Auch gut war die Wiedereinführung der Ortspauschale, daran waren wir stark beteiligt. Wo wir auch immer stark für gekämpft haben – ich sage bewusst „wir“, denn alleine konnte ich das alles nicht –, das waren Bauplätze und Flächen für die Gewerbegebiete.

An welchen Baustellen in der Stadt hätten Sie gerne noch mitgearbeitet?

Feierabend: Das sind die Bauplätze und Gewerbegebiete. Wenn jemand bauen will, dann sollte man ihn dort bauen lassen, wo er möchte. Ich sehe die Politik in der Verantwortung, dass wir in den Orten, in denen es Bauwillige gibt, auch Bauplätze vorhalten. Wir haben jetzt wieder zehn Plätze, da schlagen sich die Leute schon drum. Sowas finde ich immer schade. Für die Gewerbegebiete gilt das Gleiche: Seit Jahren sage ich, dass wir das Gebiet in Willebadessen erweitern müssen. Dann heißt es immer: Das können wir nicht, wir kriegen dafür keine Genehmigung. Aber ich finde, dass wir die Flächen trotzdem jetzt kaufen sollten. Denn wenn wir damit erst anfangen, wenn wir wieder ausschreiben dürfen, brauchen wir zehn Jahre, bis wir die Flächen zusammen haben. Eine weitere Baustelle sind Straßenausbaugebühren.

Von den Gebühren sind Sie ja auch selber betroffen.

Feierabend: Da ich davon persönlich auch betroffen bin, bin ich da nicht mehr aktiv geworden. Sonst wäre das anrüchig gewesen. Aber obwohl einem die Leute bei dem Thema quasi die Tür einlaufen, kriegen wir die Gebühren nicht weg. Dabei sehe ich da Möglichkeiten. Vor zwei Jahren hatte ich mir einen Fünf-Jahres-Überblick geben lassen: Demnach belaufen sich diese Gebühren in Willebadessen auf etwa 20.000 Euro pro Jahr. Die Summe müsste die Stadt auch so bewältigen können. In Willebadessen leben Menschen, die haben keine 1000 Euro Rente – und sollen dann auf einmal bis zu 10.000 Euro für so eine Maßnahme zahlen. Das kann kein Mensch. Was mir auch immer sehr am Herzen lag, war die Zusammenarbeit in der Stadt. Man kriegt dieses Ortsteildenken nicht raus. Das zieht sich durch alle Stadtteile. Wir sind doch eine Stadt! Da muss man nicht nur auf den Ort gucken, sondern aktiv werden, wo es wichtig ist.

Was hätten Sie lieber anders gemacht?

Feierabend: Da brauche ich nur mit dem Einzelhandel anfangen. Ich war ein Verfechter davon, dass Rewe und Aldi in Willebadessen nicht dort hingehören. Wir haben immer gesagt: Das muss in den Bereich Gänsebruch, wo auch das Gewerbegebiet ist. Da hätte sich auch mehr ansiedeln können. Stattdessen haben wir am Sportplatz einen Einzelhandelsstandort geschaffen, bei dem wir keine Möglichkeiten haben, ihn mal zu erweitern. Wären wir nun auf der anderen Seite der L 828, dann wäre es einfacher, dort eine Tankstelle oder einen Rossmann hinzubekommen. Dort hätten wir ja den Durchgangsverkehr. Ein anderes Thema ist der Tourismus. Willebadessen ist eine schöne Gegend. Man könnte hier auch mehr machen.

Zum Beispiel?

Feierabend: Vor Jahren gab es etwa den Beschluss aus dem Bezirksausschuss, den wir damals noch hatten, einen Stellplatz für Wohnmobile zu schaffen. Der wird aber nicht umgesetzt. Ich habe selber ein Wohnmobil und kann jedem sagen, der meint, Wohnmobilfahrer kommen nur, um zu Übernachten vorbei: Das stimmt nicht. Wenn die Gegend schön ist, dann bleiben Wohnmobilfahrer dort zwei, drei Tage. Die gehen vor Ort einkaufen, die gehen essen – die geben Geld aus. Und die Standgebühren gehen direkt an die Stadt. Wir sind Urlaubsregion und überall haben wir solche Stellplätze. Dieses Thema boomt.

Bei welchen Themen sind Sie froh, dass die CDU mitgezogen ist?

Feierabend: Die Ortspauschale war da schon ein gutes Beispiel. Gut ist etwa auch, dass wir versuchen, die alte Apotheke in Peckelsheim zu bekommen.

Worüber haben Sie sich in den fast 20 Jahren im Rat geärgert?

Feierabend: Altimmobilien hätten wir auch schon vor 15 Jahren kaufen können. In der Rochusstraße etwa wurden vor Jahren sieben oder acht Häuser verkauft. Seitdem gammeln die vor sich hin. Hätten wir die selber gekauft und weggerissen, hätten wir vier oder fünf schöne Bauplätze bekommen. Das hätte den Ortskern belebt. Das sind so Dinge, die wir, die Verwaltung und der Rat, vielleicht verschlafen haben. Eine Geschichte, die nie endet, ist auch der Rickebach. Seit 15 Jahren soll der zugemacht werden, aber gammelt vor sich hin. Ich wollte ihn auch nicht zu haben. Aber das sind so Altlasten, bei denen nichts passiert. Manche große Sache, die wir als SPD in den Rat gegeben haben, wurde auch nicht angenommen. Das war etwa der Radweg Borlinghausen. Natürlich macht die CDU da heute Werbung für. Enttäuscht hat mich, dass man eine Firma wie Playparc hat gehen lassen. Das war für mich ein Tiefpunkt. Wir haben uns massiv dafür eingesetzt, dass wir sie halten können. Das hat nicht funktioniert. Bad Driburg hat geklatscht, als Playparc dorthin zog. Und mittlerweile hat die Firma 40 Mitarbeiter.

Was war für Sie das schönste Erlebnis?

Feierabend: Das schönste Erlebnis war das Direktmandat 2014. Meine Frau und ich saßen am Wahlsonntag mit Bekannten in Berlin in einem Restaurant. Ich hatte mir ein halbes Hähnchen bestellt. Dann rief Guido Gell an und sagte: ‚Manfred, du hast ein Direktmandat geholt.‘ Das wollte ich gar nicht glauben. Da war ich schon satt. Ein paar Minuten später rief er dann wieder an und sagte: ‚Gaby (Feierabends Ehefrau, Anm. d. Red.) hat auch ein Direktmandat geholt.‘ Da war ich so fertig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir hätten nie damit gerechnet. Dass man diese Wertschätzung im Ort hat, das war schon toll.

Das hat ja auch Ihre letzte Amtszeit eingeläutet.

Feierabend: Ja. Ich habe sozusagen auf dem Höhepunkt aufgehört. Aber deswegen bin nicht gegangen. Früher, mit 30/40 Jahren, habe ich gesagt: Guck‘ dir mal die alten Säcke – das kann man ruhig schreiben! – da oben an, die müssen weg. Allgemein in der Politik, meine ich. Und als nun für die Wahl wieder Listen aufgestellt wurden, habe ich zu mir gesagt: „Du bist ja selbst ein alter Sack, du wirst nächstes Jahr 70.“ Und mit 70 Jahren sitz‘ ich nicht mehr im Stadtrat. Ich hab‘s gerne gemacht! Aber irgendwann muss Schluss sein. Ich hoffe, ich werde nicht ganz raus sein. Vielleicht klappt es ja, dass ich in den neuen Bezirksausschuss Willebadessen komme.

Welche Wünsche geben Sie der SPD mit?

Feierabend: Dass sie eine starke Opposition ist, die ruhig auch mal den Mund aufmacht. Die vernünftig mitarbeitet, auch zusammenarbeitet, aber auch eigene Ideen mit einbringt und versucht, sie umzusetzen. Wichtig ist, das man selbst aktiv wird, auch wenn man es am Ende nicht schaffen sollte. Dann greift vielleicht die große Fraktion das Thema auf und dann geht‘s doch. Mir ist es an für sich egal, wer am Ende etwas verkauft. Wichtig ist, dass es gemacht wird, die Stadt Willebadessen voran kommt und nicht ein Einzelpersonen- oder Fraktionsdenken das Geschehen lenkt. Ich sage bei Wahlen auch jedem: Guckt euch die Kandidaten an. Wem traut ihr was zu? Wer macht was? Das sind alles Menschen. Natürlich sind da auch Hardliner darunter. Die gibt es immer. Das kann man zu mir auch sagen. Wichtig ist, dass man am Ende auf einen Nenner kommt.