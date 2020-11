Geboren wurde die Malerin am 17. Mai 1912 im westpreußischen Konitz. Ihr Vater war der Maler, Grafiker und Schriftsteller Robert Budzinski (1874-1955). Aufgewachsen ist sie in Königsberg. Dort besuchte sie die Kunstakademie. Ihre ersten künstlerischen Arbeiten waren Wandteppiche. Dann wandte sie sich der Malerei zu. An der Akademie lernte sie ihren späteren Ehemann, den Kunstdozenten Karl Kohlschein (1910-1945) kennen, der Glasmalerei und Maltechnik lehrte.

Karl Kohlschein war ein Enkel eines jüngeren Bruders des Kupferstechers Professor Joseph Kohlschein, sein Vater Joseph war aus Warburg nach Bottrop verzogen. Aus Königsberg musste Hannah Kohlschein mit zwei Kindern und ihrer Mutter flüchten, ihr Mann starb als Soldat. Von 1945 bis 1996 lebte sie in Warburg. Dann verzog sie nach Freiburg in die Nähe ihrer Kinder. In Freiburg starb sie am 11. August 1997.

Für die im Februar 1959 eröffnete Johann-Daniel-Falk-Schule schuf Hannah Kohlschein ein Wandgemälde, das noch heute im Flur im ersten Stock zu sehen ist. Es thematisiert die Flucht aus Ostpreußen in die Börde und zeigt unter anderem den Desenberg, eine Stadtansicht von Warburg und eine Flüchtlingsfamilie, die sich der neuen Heimat nähert.

Ende der fünfziger Jahre nahm Kohlschein eine Stelle als Aushilfslehrerin für Kunst und Werken an eben dieser Schule an. An der Pädagogischen Hochschule in Paderborn zusätzlich zur Lehrerin ausgebildet, unterrichtete sie anschließend bis zu ihrer Pensionierung Mitte der siebziger Jahre an der Falkschule in allen Fächern.

Das Foto von Erich Kesting, dem bekannten Fotografen aus der Altstadt, entstand Anfang des Jahres 1959 in Hannah Kohlscheins Wohnhaus auf der Hüffert, das ihr auch als Atelier diente. Die ausdrucksstarke Arbeit im weißen Rahmen neben ihr zeigt eine Studie des Tänzers, Choreographen und Schauspielers Harald Kreutzberg (1902-1968), der zu seiner Zeit als der bedeutendste Vertreter des neuen deutschen Ausdruckstanzes galt.

Links an der Wand, halb verdeckt, hängt ein Portrait ihrer Mutter Ida Budzinski geb. Wend. Es war von ihrem Vater Robert Budzinski gemalt worden und hat später Eingang in die Sammlung van der Grinten, heute Schloß Moyland, gefunden.

In ihrer Malerei ging Hannah Kohlschein zunächst von der Natur aus, wandte sich aber später mehr und mehr eher expressionistischen Gestaltungsweisen zu. Landschaften, Natureindrücke und Stillleben waren ihre bevorzugten Sujets. Daneben stand die Arbeit an großformatigen Wandteppichen.

Ausstellungen mit Arbeiten von Hannah Kohlschein waren in Münster, Bad Lippspringe und Marburg zu sehen. Werke von Hannah Kohlschein befinden sich in Privatbesitz und im Bestand des Museums im „Stern“, das der Künstlerin im Jahr 2002 eine Einzelausstellung widmete.