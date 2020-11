Das bestätigt Norbert Hofnagel, Bürgermeister der Stadt Willebadessen, auf Nachfrage.

Die Himmelsberghalle in Altenheerse gehört, wie auch die Berghalle in Fölsen, der Stadt Willebadessen.

Beim Aufstellen der Verfügung habe sich die Stadt eng an den Corona-Schutzvorgaben des Landes NRW orientiert, erklärt der Bürgermeister.„Aber obwohl wir im Rahmen der Allgemeinverfügung alle Räume und Hallen dicht gemacht hatten und darüber auch informiert hatten, war der Treff in der Himmelsberghalle nicht abzustellen“, sagt Hofnagel.

Konkret habe man es sich offenbar in einem ehemaligen Jugendraum gemütlich gemacht.

Als dann sogar eine schriftliche Anzeige über die Vorgänge in der Halle bei der Stadt einging, zog die Stadtverwaltung die Notbremse. „Mittags haben wir die Anzeige bekommen, nachmittags war das Ganze geregelt“, erklärt Hofnagel.

„Anders geht es auch nicht. Wir als Stadt haben ja auch eine Vorbildfunktion.“

Mitarbeiter des Willebadessener Ordnungsamtes seien zwecks einer Hausbegehung zur Himmelsberghalle gefahren. In den Räumen des Gebäudes sei den Mitarbeitern Zigarettenrauch aufgefallen. Auch ein laufender Kühlschrank habe davon gezeugt, dass die Halle wohl bis vor Kurzem noch besucht worden sei. Auch habe es offenbar vagabundierende Schlüssel gegeben, sodass sich nicht genau zuordnen ließ, wer bei der Himmelsberghalle ein und aus ging.

Daraufhin schuf die Stadt schließlich Fakten und ließ die Schlösser des kompletten Objektes austauschen, erklärt Hofnagel.

Was in der Himmelsberghalle geschehen sei, sei ein bußgeldrelevanter Verstoß. Sollten die betreffenden Menschen ermittelt werden, so könnte auf sie also eine Strafe zukommen.