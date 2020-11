In Willebadessen gedachten die Reservistenkameradschaft sowie die St.-Sebastian- und die St.-Johannes-Bruderschaft am vergangenen Sonntag aller Opfer und aller Gefallenen der vergangenen Kriege.

Vor nunmehr 100 Jahren, im Jahr 1920, wurde der Volkstrauertag als Gedenktag für die Kriegstoten des Ersten Weltkriegs eingeführt. Bis heute sind auf der Welt viele Kriege dazu gekommen. Damals hieß der Volkstrauertag noch „Heldengedenktag“.

„Besonders heute, wo während der Pandemie auch das Gedenken in den Hintergrund gerät, ist es die Pflicht des Staates und somit der Kommunen der schrecklichen Kriege mit allen Opfern zu gedenken“, erklärt Mario Schmidt, Vorsitzender der Bruderschaften. Denn nur wer die Erinnerung hochhalte, „wird sich der Fehler unserer Väter erinnern und für den dauerhaften Frieden einstehen.“ Es dürfe nie wieder Gewalt, Zerstörung, Vernichtung, Vertreibung oder Krieg vom deutschen Boden ausgehen.

Aus diesem Grund gedachten die Reservisten und die Schützenbrüder still unter Corona-Bedingungen der Opfer schrecklicher Kriege dieser Welt. Die Willebadessener Bevölkerung wurde gebeten, im Laufe des Tages still zu gedenken und Ansammlungen am Ehrenmal zu vermeiden. Mario Schmidt: „Wir beten für einen dauerhaften Frieden in der Welt.“

Auch in Eissen fand die Kranzniederlegung am Volkstrauertag aufgrund der Pandemie und den damit geltenden Corona-Schutzauflagen nicht wie gewohnt statt. Stellvertretend für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger legten Ortsbürgermeisterin Petra Engemann-Ludwig und Manfred Rottkamp, Vorsitzender der Liboriusschützen, einen Kranz nieder.