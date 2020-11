Heiliger reitet am Kindergarten in Willebadessen entlang und winkt Kindern zu

Willebadessen -

Das Martinsfest wird den Mädchen und Jungen der katholischen Kindertageseinrichtung St. Vitus in Willebadessen in Erinnerung bleiben. Es wurde anders gefeiert, als sonst – und am Ende ritt sogar der Heilige Martin an der Kita vorbei.