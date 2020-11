Fällen für die Sicherheit in der Egge

Zwei Harvester, das sind große Holz-Erntemaschinen, sind vor allem entlang der Verbindungsstraßen im Einsatz. Sie fällen die Fichten, damit diese nicht womöglich auf die Straßen fallen.

Begonnen haben die Arbeiten, wie berichtet, am Montag auf der K26 zwischen Willebadessen und Lichtenau. Die Arbeiten enden voraussichtlich Freitag, 20. November. Danach wird an der L763 zwischen Willebadessen und Kleinenberg gearbeitet, voraussichtlich bis Mittwoch, 2. Dezember.

Während dieser Arbeiten wird die jeweilige Straße voll gesperrt. Die Sperrung gilt täglich von 9 bis etwa 15 Uhr, so dass der Berufsverkehr passieren kann. Umleitungen sind vor Ort ausgeschildert.

„Alles, was tot ist und braun wird, wird gefällt“, erklärt Förster Jürgen Engemann. Die Arbeiten würden von der Firma Imhof-Forst aus dem hessischen Biedenkopf erledigt.

Die abgestorbenen Fichten seien der Käferplage zum Opfer gefallen. Manche Bäume seien bereits am Faulen. Im Sinne der Verkehrssicherheit und solange das Holz zumindest noch etwas Geld einbringe, müssten die Bäume weichen.

Neben den Fichten in Straßennähe fällten die Harvester in diesem Zuge auch die rückwärtig stehenden Totbäume mit. Bei gutem Wetter komme dabei einiges zusammen: Bis zu 4000 Festmeter schaffe so eine Holz-Erntemaschine pro Tag. „Je trockener es ist, desto besser können die Maschinen fahren“, erklärt Jürgen Engemann.

Die Harvester übernehmen gleich mehrere Arbeitsschritte: Die Bäume werden gefällt, entastet und je nach möglicher Verwendung in eine passende Sortimentsgröße geschnitten.

„Die beste Qualität wird unverzüglich abgefahren“, sagt der Förster. „Die Bäume, die eine schlechtere Qualität haben, bleiben noch etwa zwei Monate liegen.“

Aber nicht an alle abgestorbenen Fichten kommen die Maschinen heran, sagt Engemann: „An einzelnen Steilhängen an der L763 werden wir wohl per Hand fällen müssen.“ Keine ungefährliche Arbeit.

Umso wichtiger sei es, dass die Menschen die Umleitungen nutzten. „Ein Harvester-Fahrer hat mir gesagt, dass schon die ersten an den Absperrungen vorbeifahren. Die Leute sind einfach nicht einsichtig. Wenn es nicht gefährlich wäre, dann würden wir auch nicht sperren“, sagt der Förster.