Unterwegs mit Mystikern und Theologen

Dieser Rundgang wurde in den Jahren 2010 und 2011 im Rahmen zweier Werkwochen von freiwilligen Helfern geschaffen, die vom Bildhauer Werner Nickel angeleitet wurden. Ziel der Aktion war es laut der Hegge-Homepage, „durch das Einbeziehen gestalterischer Akzente Gäste und Besucher der Hegge zu erneuter Aufmerksamkeit anzuregen und zur Wahrnehmung der Schöpfung einzuladen“.

Der „Wortweg“ führt einmal um das Gebäude des Tagungszentrums, das malerisch inmitten eines 8,5 Hektar großen, aus Wald und Wiesen bestehenden Parks liegt. Es geht entlang an sieben Stationen mit künstlerischer Gestaltung und Texten aus der christlichen Tradition. Genau genommen sind es aber acht, denn dem eigentlichen Haltepunkten ist ein „Intro“ vorangestellt.

Wasserfestes Schuhwerk ist ein Muss

So richtig los mit den Stationen geht es dann auf der Rückseite des Hegge-Gebäudes, zu der eine asphaltierte Straße führt. Asphalt ist auf dem Weg aber eher die Ausnahme, weshalb man unbedingt wasserfestes Schuhwerk wählen sollte. Das bewährt sich schon auf dem Weg zur ersten Station, denn die erreicht man mitten auf einer großen, feuchten Wiese. Dort finden wir „Wortweg“-Pilger einen Text des Theologen Lothar Zenetti vor, gesandstrahlt in zwei hängende Glasplatten.

Somit befindet sich das einzige Glasobjekt gleich am Anfang. An den anderen Stationen dominieren häufig Holz und Stein, auch Eisen und Kupfer sind vertreten. Die Haltepunkte des Rundweges machen den großen Reiz des Spaziergangs aus, denn hat man eine Station verlassen, ist die Spannung groß, was man wo als nächstes vorfinden wird. Vor lauter Ausschauhalten nach dem nächsten Halt läuft man fast Gefahr, die schöne Umgebung und die Ruhe hier nicht bewusst wahrzunehmen.

Im Herbstwald kommen auch kleine Wanderer auf ihre Kosten: Es lässt sich prima Verstecken spielen, durch raschelndes Laub toben und viele Pilze entdecken. Die Wegstrecke ist abwechslungsreich, ebenso sind es die Themen der geistlichen Impulse. Verfasser sind die Kirchenlehrerin Teresa von Avila, der Bischof Franz von Sales, die Mystiker Madeleine Delbrêl, Nikolaus von Kues und Meister Eckart sowie der Reformator Martin Luther.

Schöne Rastplätze

Snacks und Getränke einzupacken, ist immer ratsam. Auf dem „Wortweg“ ist an mehreren Stellen für schöne Rastplätze gesorgt worden: Gleich zu Beginn (beziehungsweise am Ende) lädt gegenüber dem Hegge-Eingang eine steinerne Sitzgruppe zum Verweilen ein, und an der letzten Station gibt es eine hölzerne Rundbank. Unbestrittenes Highlight zum Pausemachen war für uns aber die malerisch auf einer Obstwiese am Waldrand gelegene Pergola, die ein Luther-Zitat ziert.

Um den Weg rund um die Hegge zu bestreiten, muss man kein geübter Langstrecken-Wanderer sein – der Gang entlang der Stationen fühlt sich eher wie ein beschaulicher Waldspaziergang an. Komfortabel ist, dass man mit dem Auto bis zum Startpunkt der Rundwanderung gelangt, da am Tagungszentrum ein großer Parkplatz liegt.

www.die-hegge.de