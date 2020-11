.„Gerade in diesen Tagen merkt man, dass die Leute manchmal nicht wissen wohin“, erklärt Manfred Feierabend. Die Pandemie macht vieles unmöglich, Veranstaltungen und Feste mussten abgesagt werden. Daher möchten die Feierabends mit ihrem Haus ein wenig Licht und Abwechslung in die trübe Zeit bringen.

Kleine und große Weihnachts-Fans können am Haus an der Ecke Sankt-Johannes-Straße/Borlinghau­sener Straße viel entdecken. Dazu gehören allerlei Lichterketten und Figuren. Ein Weihnachtsmann etwa fliegt samt Schlitten und Rentieren ein. Büsche und Bäume strahlen im Lichterschein. Auch eine Krippe lädt zum Verweilen ein. Hinzu kommen diverse Effekte.

Seit nunmehr 13 Jahren zeigen die Willebadessener auch eine kunterbunte Modelllandschaft. Dort fahren Züge umher, Häuser leuchten, sogar ein Riesenrad und ein Feuerwerk sind zu sehen. Mittlerweile hat das kleine Dorf eine Fläche von etwa zehn Quadratmetern und ruht auf stabilen Tapeziertischen. Da drücken sich sicher nicht nur kleine Weihnachtsfreunde an der Scheibe die Nase platt.

Ideen und Material aus den Niederlanden

Wie das alles so groß werden konnte, wissen die Willebadessener selbst nicht so genau. Anfangs hatten sie nur die drei Giebel herrichten wollen, die ihr damaliges Haus hatte. „Dann ist das immer größer geworden“, sagt der Willebadessener. Vor allem aus den Niederlanden brachte das Paar Ideen und Material mit. So entstand etwa auch die Modelllandschaft. „In Holland haben wir gesehen, wie die ganze Dörfer gebaut haben. Da dachten wir: Das können wir auch.“

Immer wieder lässt sich das Paar auch etwas Neues einfallen. In diesem Jahr ist es ein roter Briefkasten, der am Haus aufgestellt wurde. In Kooperation mit dem Weihnachtsmann nehmen die Feierabends darin Briefe und Weihnachtswünsche von kleinen und großen Kindern entgegen. Wer einen adressierten und frankierten Umschlag beilegt, der soll vom Weihnachtsmann sogar eine Antwort bekommen. Letzte Leerung: Der vierte Advent.

Dem gemeinsamen Hobby möchten die Willebadessener nachgehen, solange es geht. Langfristig wird aber ein Nachfolger gesucht. Vielleicht findet der sich ja unter den Besuchern der nächsten Tage und Wochen. Denn zwei weitere Überraschungen hat das Paar noch geplant. Freuen dürfen sich Weihnachts-Fans nun auf Samstag, wenn die Lichter ab 16.30 Uhr aufleuchten. Künftig sollen sie täglich von 6.30 bis 8 Uhr („wegen der Schulkinder!“) und von 16.30 bis 22 Uhr erstrahlen.