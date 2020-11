Ob die 32 Sterne am Straßenrand in diesem Jahr überhaupt strahlen können, war aufgrund der aktuellen Coronasituation lange unklar.

„Normalerweise wird immer ein großer Weihnachtsbaum gemeinsam in der Dorfmitte vor der St.-Vitus-Kirche aufgestellt. Da hierbei allerdings viele Hände benötigt werden, hat das Ordnungsamt der Stadt Willebadessen verständlicherweise das Aufstellen untersagt“, erzählt Herbert Ernst, Sprecher der Rentnergang.

„Deswegen sind wir froh, dass wir wenigstens die Sterne aufhängen können.“

Seit mehr als sechs Jahren kümmert sich die Rentnergang um das Anbringen der Beleuchtung, baut Brückengeländer und Schutzhütten in Willebadessen und Umgebung.

Die Rentner sorgen dafür, dass das Eggestädtchen auf Vordermann gebracht wird. Dafür wurde die Gruppe im Oktober sogar mit dem zweiten Platz des Heimatpreises ausgezeichnet.

„Das Preisgeld haben wir gleich in neue Sterne investiert“, berichtet Ernst nicht ohne Stolz. Für ihn gelte nach wie vor der Grundsatz: Von Willebadessenern für Willebadessener.

Am Kreisel leuchten jetzt statt der LED-Schläuche Sterne mit LED-Lampen. „Gerade der Reparaturaufwand bei den LED-Schläuchen ist immens. Durch den Einsatz der Lampen hoffen wir, zukünftig viele Arbeitsstunden in andere Projekte stecken zu können.“

Alle Mitglieder der Rentnergang konnten jedoch dieses Jahr nicht mithelfen. Aufgrund der geltenden Abstandsregeln wurden die Sterne nur durch die Rentner Michael Hoppe, Werner Niewels und Veit Baranek an den Laternen angebracht.

„Es war schon ein seltsames Gefühl, mit so wenigen aktiv zu werden. In den letzten Jahren hatten wir in unserer Truppe immer viel Spaß bei unseren Aktionen. Normalerweise fängt ein Team an der Nethebrücke an. Der andere Trupp beginnt am Kreisel. Aber die Kontaktbeschränkungen müssen nun mal eingehalten werden“, erzählt Veit Baranek.

„Selbstverständlich haben wir durch weniger Helfer auch deutlich länger gebraucht. Aber das war es uns wert.“

Werner Niewels ergänzt: „Gerade in der aktuellen Situation ist es schön, wenn man in der Dunkelheit ein Licht leuchten lassen kann. Wenn wir durch das Aufhängen der Sterne den Menschen in Willebadessen eine Freude machen können, ist das Lohn genug.“