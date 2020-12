Die Fotos in dem Kalender, der in Willebadessen schon eine kleine Tradition ist, stammen aus den verschiedenen Jahreszeiten. Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter: Willebadessen ist immer für einen schönen Schnappschuss gut. Und die Tierwelt in der Umgebung spielt auch eine Rolle.

Der Jahreskalender mit Aufnahmen aus Willebadessen und Umgebung kann von sofort an zum Preis von vier Euro in den Filialen der Metzgerei Adler (Alte Schulstraße und Rewe-Markt) sowie in der St. Vitus Apotheke, bei der Fleischerei Vogt und nach dem Corona-Lockdown im Café Kaffeebohne – alternativ auch im Gasthof Deutsches Haus (zum Mitnehmen bei einer Außer-Haus-Essensbestellung) – erworben werden.

„Die Motive stammen aus allen Jahreszeiten und zeigen Willebadessener Motive von damals und heute, zum Beispiel Luftaufnahmen, ein Foto vom früheren Kurpark mit Zierteich aus dem Jahr 1962 oder unser Osterfeuer“, berichtet Stefan Köneke, der Initiator des Kalender-Projekts. Köneke hat auch die meisten Aufnahmen gemacht, die in dem Kalender zu sehen sind. Weitere Fotos stammen von Jörg Henze und Matthias Dempewulf oder aus dem Archiv von Willi Sasse

Die im Kalender verwendeten historischen Motive sind auch Bestandteil des Projekts “Historisches Willebadessen”, das mit Leader-Mitteln gefördert wurde. Auf der Internetseite befinden sich derzeit mehr als 2000 Fotos in etwa 250 Galerien (www.historisches-willebadessen.de).

Der Erlös aus dem Kalender-Verkauf ist für eine gute Sache bestimmt: Das Geld erhält das KSJ-Schülercafé Willebadessen, das sich in der obersten Etage des katholischen Pfarrheims in Willebadessen befindet.