Mit dem Stapler in den Graben

Polizei ermittelt in Willebadessen gegen 38-jährigen Unfallfahrer

Willebadessen -

Die Polizei hat am Samstag in Willebadessen den Verursacher einer Ölspur ermittelt, der auch zu einem Umwelteinsatz der Feuerwehr geführt hat (wir berichteten am Montag). Bei einem Stapler war nach einem Unfall, der der Polizei nicht gemeldet worden war, Dieselkraftstoff ausgelaufen.