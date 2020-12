Willebadessen -

Wenn der Willebadessener Rat am 25. Februar 2021 zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt, dürfen wieder 27 Mitglieder des Gremiums anwesend sein. Die SPD-Fraktion hat die mit Stadtverwaltung und CDU abgemachte Sollstärken-Vereinbarung in der Sitzung am Donnerstag aufgekündigt.