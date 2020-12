Da die Kirche geschlossen ist, gibt es keinen zentralen Punkt, an dem das Friedenslicht stehen kann. So entstand der Wunsch des Ortschaftsbeirates, als Treff den Tannenbaum in der Ortsmitte zu wählen. Von dort aus sollte das Licht in alle Häuser des Ortes gehen. Von 17 bis 18 Uhr konnte sich jeder das Friedenslicht abholen. Davon wurde auch rege Gebrauch gemacht.

Als erstes erhielten das Kommunionkind von diesem Jahr, Lennard Becker, und das Kommunionkind des nächsten Jahres, Eliah Tewes, das Licht. Umrahmt wurde die Aktion mit besinnlicher Musik, wegen der aktuellen Corona-Bedingungen jedoch nicht live.