So wurden in einer Halle in Peckelsheim insgesamt 17 Jugendliche angetroffen, die um 21.50 Uhr bei lauter Musik ausgelassen feierten.

Sie verstießen offensichtlich gegen die Auflagen der Coronaschutzverordnung.

Gegen die Personen wurden Platzverweise erteilt und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, teilt die Polizei mit.