„Auch wir fordern Lärmschutz“

Bürgermeister: Bahn soll auch in die Streckenabschnitte Willebadessen und Borlinghausen investieren

Willebadessen/Borlinghausen WB/dal -

Wie berichtet sollen Maßnahmen, die die Lärmbelastung an der Bahnstrecke Altenbeken-Warburg senken sollen, ab 2025 zunächst in Altenbeken umgesetzt werden. Für die Folgejahre sind Arbeiten im Warburger Stadtgebiet vorgesehen. Willebadessens Bürgermeister Norbert Hofnagel fordert, dass auch in der Eggestadt der Lärmschutz verbessert werden muss.