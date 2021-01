Bude wurde abtransportiert – Betrieb zog in die Stadthalle Willebadessen

Willebadessen (WB/dal) -

Jahrelang war am Sportplatz Willebadessen ein Imbiss zu finden, nun ist die Pizzeria Da Xanto Geschichte – zumindest an diesem Standort. Die Bude wurde in der vergangenen Woche abtransportiert, erklärt Markus Blaschek, Leiter des Bauverwaltungsamtes.