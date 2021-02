Besonders sollte es um Gruppen gehen, die in den vergangenen Monaten am meisten zu leiden hatten. „Seit jeher ist es bei uns Standard, in der Karnevalszeit einige Einrichtungen in Peckelsheim mit dem großen Gefolge samt Prinzenpaaren zu besuchen“, wird Jonietz in der Pressemitteilung weiter zitiert. Obwohl dies 2021 so nicht möglich ist, war es den Machern wichtig, etwas Gutes zu tun.

Unter Einhaltung der Hygiene-Regeln besuchten die Narren daher den Peckelsheimer Kindergarten.

Jede Gruppe erhielt als Geschenk ein Spiel. Ebenfalls einen Abstecher samt Geschenk machten sie zum Haus IDA, einer Wohngruppe mit Intensivbetreuung für besonders belastete Kinder. Diese Spende ist für eine geplante Ferienfreizeit vorgesehen.

Nicht besucht werden konnten die Peckelsheimer Grundschule und die Wohngruppe der Lebenshilfe, heißt es weiter. Beide Einrichtungen sollen aber noch eine Spende bekommen.

„Eigentlich zeigen wir uns am liebsten an Rosenmontag spendabel, wenn wir es Kamelle regnen lassen. Da das leider erst 2022 wieder klappt, haben wir uns kurzerhand etwas Neues einfallen lassen“, erklärt Jonietz.