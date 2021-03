Sex im BMW war keine Vergewaltigung

Widersprüchliches in der Aussage der 14-Jährigen aus Borgentreich wollte niemand als bewusst falsche Darstellung werten, denn eines wurde der Kammer auch deutlich: Die 14-Jährige befand sich zum Tatzeitpunkt in einer persönlichen Krisensituation, in der sie mit den Geschehnissen überfordert gewesen sei.