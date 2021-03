In anderen Städten in der Region gibt es solche Parks bereits. In Warburg zum Beispiel können sich Radler auf einem präparierten Areal inmitten des Gewerbegebietes Oberer Hilgen­stock austoben. An dieser Anlage möchten sich die Willebadessener Jugendlichen beim Bau eines eigenen Parks orientieren, sagte Schüler Felix Nollmann. „Von einem Starthügel aus sollen verschiedene Lines herabführen“, erklärte Nollmann. Auf jede der Lines, so heißen die Strecken, müssten die Sportler verschiedene Hindernisse überwinden, die sich in Größe und Form voneinander unterscheiden. Die Jugendlichen möchten diese aus Erde modellieren.