Aprilscherz mit ernstem Hintergrund

Willebadessener Karnevals-Freunde gaukeln Abriss der Stadthalle vor und erinnern damit an Probleme

Willebadessen -

Von Daniel Lüns

Die Stadthalle Willebadessen wird wohl abgerissen, die Willebadessener Karnevals-Freunde (WKF) suchen in der Eggestadt nach einem Platz für einen Neubau – nicht alles stimmt, was die WKF am berüchtigten 1. April bekannt gegeben haben. Wahr ist aber: Die Situation rund um die Stadthalle ist nach wie vor ernst.