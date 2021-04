Benjamin Tolges ist seit kurzem Meister im Feinwerkmechaniker-Handwerk und tritt schon jetzt in die Fußstapfen von Peter Tolges. Der schloss seine Meisterprüfung bereits 1980 im Werkzeugmacherhandwerk ab. Zusammen ziehen sie mit Mutter und Ehefrau Annamaria Tolges im Familienbetrieb Werto Industrieservice am Heckerweg in Peckelsheim an einem Strang. Der frische Wind, den „Jungmeister“ Benjamin Tolges mitbringt, kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Trotz Corona ist die Auftragslage ausgesprochen gut. Es mangelt eher an Fachpersonal im Werkzeugbau. Mit neustem Feinwerkmechaniker-Fachwissen im Gepäck, bringt Benjamin Tolges sein Know-how jetzt in den laufenden Betrieb ein. „Über das BZ Kassel habe ich nur Gutes gehört – da fiel die Entscheidung leicht. Auch rückblickend kann ich sagen, dass ich mit dem BZ die richtige Wahl getroffen habe“, sagt Benjamin Tolges. „Durch die Kombination aus Top-Ausbildern, modernen Werkstätten und neuesten CNC-Steuerungen von Siemens hatte ich eine ex­trem lehrreiche Meisterlehrgangszeit.