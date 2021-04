Archiv bleibt in Willebadessen

Das erklärt Willebadessens Bürgermeister Norbert Hofnagel auf Nachfrage. „Aus meiner Sicht hätten wir in Höxter keine langfristige Perspektive gehabt, um die historischen Unterlagen nicht nur einzulagern, sondern auch öffentlich zugänglich zu machen“, sagt Hofnagel. Auch hätten manche Kommunen des Kreises kaum Interesse an einem gemeinsamen Archivprojekt gehabt. Daher habe sich die Stadt kurzerhand dazu entschieden, das umfangreiche Material gar nicht erst nach Höxter zu schicken, sondern gleich in der Eggestadt zu behalten – und ein eigenes, zukunftssicheres Archiv aufzubauen. Ricardo Schulte vom Haupt- und Personalamt nahm sich des Projektes an.