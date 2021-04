Udo Engemann betreibt den Hof. Da sein Sohn Benedikt den Betrieb später übernehmen möchte, sollen nun die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Beide stellten ihre Pläne nun im Willebadessener Bauausschuss vor. Zurzeit seien im Betrieb vier Ställe mit insgesamt 1847 Schweinemastplätzen genehmigt. Die Tiere leben in der Haltungsform 2. Der Betrieb wolle sich zur nächsten Haltungsform 3 entwickeln, in der mehr Bedingungen an die Haltung gestellt werden. Um das zu erreichen, sollen zwei Mastställe umgebaut werden. Durch Teilung der Ställe sollen ein warmer Innenbereich und ein kalter Offenfrontbereich entstehen.