Wer also an einer Futterstelle kranke Tiere beobachtet, sollte die Fütterung umgehend einstellen, rät Wildvogel-Expertin Kirsten Strauch. „Im letzten Jahr sind dem Naturschutzbund in Deutschland rund 24.000 Verdachtsfälle zum durch das Bakterium Suttonella ornithocola verursachten Blaumeisensterben gemeldet worden“, sagt Strauch.