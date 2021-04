Mehr Transparenz im Agrarhandel

Die beiden studierten Landwirte etablieren gerade das Start-up „Cropspot“ am Markt und hoffen darauf, dass es von den Landwirten in der Region, aber auch deutschlandweit schon bald genauso gut genutzt wird wie andere bekannte Handelsplattformen – etwa „Mobile.de“ oder „Autoscout24“ beim Handel mit Fahrzeugen. Die Geschwister aus Borlinghausen sehen in „Cropspot“ guten Chancen. Die Investoren aus der Branche, die mit Kapital hinter dem Start-up stehen, übrigens auch. Ihre Grundannahme ist, dass Landwirte zwar die Experten in Sachen Ackerbau und Viehzucht sind, aber bei der Vermarktung ihrer erzeugten Produkte immer noch sehr konservativ agieren. „Meist werden doch nur Angebote von zwei oder drei Landhändlern eingeholt, mit denen man ohnehin schon immer zusammengearbeitet hat“, beschreibt Maximilian von Weichs.