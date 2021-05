Finnische Waldarbeiter filmen Wolf

„Der Wolf ist dem Harvester an beiden Tagen relativ nah gekommen und zeigte wenig Scheu“, sagt Förster Wilhelm Brandenburg vom Regionalforstamt Hochstift, in dessen Revier Torfbruch das Tier unterwegs war. Dies sei zwar etwas ungewöhnlich, „aber wenn Wölfe solche Maschinen oder Geräusche kennen und selbst etwas dickfällig sind, kann es auch zu solchen Szenen kommen.“ Nach seiner Ansicht handelt es sich bei dem Tier nicht um einen Junggesellen, der sich zu dieser Jahreszeit absetzt und auf Wanderschaft geht. Brandenburg: „Es ist kein Rüde.“ Nach beiden Sichtungen an der Grenze zum Stadtgebiet Willebadessen kontaktierte der Revierförster den Wolfsbeauftragten des Kreises Paderborn. Ulrich Menzel: „Wir Wolfsbeauftragten sind dafür zuständig, Hinweisen zu Wolfsvorkommen oder Verdachtsfällen nachzugehen. Wir sind Teil eines landesweiten Monitorings.“ Auf beiden Videos sei eindeutig ein Wolf zu sehen, sagt er.