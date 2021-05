Niesener hat deutschlandweit Spielplätze gebaut

Abschied nach elf Jahren bei der Firma Westfalia Spielgeräte: Monteur Clemens Lange (64) geht in den Ruhestand

Willebadessen/Hövelhof -

Wie viele Spielplätze er in den vergangenen Jahren für das Unternehmen Westfalia Spielgeräte aus Hövelhof aufgebaut hat, kann er gar nicht so genau sagen. „Es werden wohl einige hundert gewesen sein“, schätzt Clemens Lange aus Willebadessen-Niesen mit einem Schmunzeln. Nun hat er sich in den Ruhestand verabschiedet.