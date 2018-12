Düsseldorf/Augustdorf (dpa). Das Landesumweltamt (Lanuv) appelliert, alle Hinweise auf einen Wolf zu melden. Wie berichtet, gibt es jetzt auch in OWL in der Senne ein Wolfsgebiet. Dort ist eine Wölfin heimisch geworden.

»Es hat keinen Zweck, wenn die Leute anfangen, Daten zu sammeln und die dann für sich behalten, um sie irgendwie auszuwerten«, sagte der Artenschutz-Experte beim Landesumweltamt, Matthias Kaiser. Das schüre nur Gerüchte und die Unsicherheit.

Nachdem der erste weibliche Wolf in NRW am Niederrhein heimisch geworden ist, berichten die Gemeinden Hünxe und Schermbeck über Diskussionen und Verunsicherung in der Bevölkerung. Eine Bürgerinitiative in Schermbeck-Gahlen listet auf ihrer Internet-Seite angebliche Wolfssichtungen auch im Ort auf.