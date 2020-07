Oberstleutnant Stenzel übergibt in Augustdorf an Oberstleutnant Marco Maulbecker

Augustdorf (WB). Jörg Stenzel (44), Oberstleutnant, übergibt am Donnerstag das Kommando des Panzerbataillons 203 in Augustdorf an seinen Nachfolger Oberstleutnant Marco Maulbecker.