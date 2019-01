Bielefeld/Bad Salzuflen (WB). Der Kriminalpolizei Bielefeld ist es in Bad Salzuflen gelungen, eine Tätergruppe die im Verdacht steht bandenmäßig mit Betäubungsmitteln im Kilogrammbereich Handel getrieben zu haben, festzunehmen.

Nach Angaben der Kriminalpolizei wurde das Verfahren nach einem Zeugenhinweis eingeleitet. Nach umfangreichen Ermittlungen erfolgte am Dienstag, 15. Januar, der Zugriff.

Ein 44-Jähriger und ein 32-Jähriger konnten durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei in Bad Salzuflen in einem Täterfahrzeug festgenommen werden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung in Bad Salzuflen wurde ein 36-Jähriger festgenommen.

Sechs Kilo Marihuana sichergestellt

In dem Fahrzeug wurde circa ein Kilogramm Marihuana, in der Wohnung circa fünf Kilogramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Das sichergestellte Rauschgift, das am Vortag durch die Tätergruppe aus den Niederlanden nach Deutschland geschmuggelt worden sein dürfte, hat einen Schwarzmarktwert von ungefähr 40.000 EUR.

Gegen den 36-jährigen und den 44-jährigen Tatverdächtigen wurden durch das Amtsgericht Detmold auf Antrag der Staatsanwaltschaft Detmold Untersuchungshaftbefehle erlassen. Gegen den 32-Jährigen wurde kein Untersuchungshaftbefehl beantragt, da gegen ihn nach derzeitigem Ermittlungsstand kein dringender Tatverdacht besteht.