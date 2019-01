Wie Polizeisprecherin Hella Christoph berichtete, wurde das Verfahren nach einem Zeugenhinweis eingeleitet. Nach umfangreichen Ermittlungen erfolgte am Dienstag der Vorwoche (15. Januar) der Zugriff.

Ein 44-Jähriger und ein 32-Jähriger wurden von Spezialeinsatzkräften der Polizei (SEK) in Bad Salzuflen in einem Täterfahrzeug festgenommen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung in Bad Salzuflen wurde ein 36-Jähriger festgenommen.

Sechs Kilo Marihuana sichergestellt

In dem vom SEK gestoppten Fahrzeug wurde circa ein Kilogramm Marihuana, in der Wohnung circa fünf Kilogramm Marihuana gefunden und beschlagnahmt. Das sichergestellte Rauschgift, das am Vortag des Polizeizugriffs von den Drogendealern aus den Niederlanden nach Deutschland geschmuggelt worden sein dürfte, hat einen Schwarzmarktwert von ungefähr 40.000 EUR, sagte die Polizeisprecherin.

Gegen den 36-jährigen und den 44-jährigen Tatverdächtigen wurden von einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Detmold auf Antrag der Staatsanwaltschaft Detmold Untersuchungshaftbefehle erlassen. Beide sitzen derzeit im Gefängnis. Gegen den 32-Jährigen wurde kein Untersuchungshaftbefehl beantragt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht gegen diesen Mann kein dringender Tatverdacht.