Bad Salzuflen (WB). Am Donnerstagabend hat es auf dem Parkplatz eines Freizeitbads in Bad Salzuflen eine große Schlägerei gegeben. Dabei seien Eisenstangen eingesetzt und auch mindestens ein Schuss abgegeben worden sein.

Am Donnerstagabend gingen bei Polizei und Feuerwehr mehrere Notrufe ein, in denen von einer größeren Schlägerei und verletzten Personen berichtet wurde. Dabei seien Eisenstangen eingesetzt und auch mindestens ein Schuss abgegeben worden sein. Seitens der Polizei wurden mehrere Kräfte aus den Kreisen Lippe und Herford eingesetzt. Die Leitstelle der Feuerwehr entsandte mehrere Rettungswagen und Notärzte.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich die Lage entspannt, an dem Parkplatz direkt wurde niemand mehr angetroffen. Im Nahbereich wurden mehrere Personen angetroffen, die anscheinend als Beteiligte anzusehen sind. Die Personalien aller Angetroffenen wurden festgestellt. Die ersten Befragungen ergaben, dass sich an der Örtlichkeit zwei Personengruppen getroffen haben, die sich zuvor über soziale Medien gegenseitig beleidigt hatten. Bei dieser Gelegenheit sollten die Unstimmigkeiten geklärt werden.

Die eine Gruppe bestand aus 4, die andere aus gut 20 Personen. Es handelte sich um jugendliche oder junge erwachsene Männer. Alle Personen machten widersprüchliche bzw. keine Angaben. Zwei Verletzte wurden in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen oder weitere Beteiligte, die noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzuflen unter Tel.: 05222 98180 zu melden.