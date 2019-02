Bad Salzuflen (WB). Am Montagnachmittag hat sich ein 53-jähriger Mann telefonisch bei der Feuerwehr gemeldet. Er gab an eine großkalibrige Waffe zu besitzen und sich umbringen zu wollen.

Da zunächst nicht feststand, ob sich der Mann alleine in seiner Wohnung in der Wenkenstraße aufgehalten hatte, wurden Spezialeinsatzkräfte der Polizei angefordert. Diese konnten den Mann nach Angaben der Polizei gegen 18.10 Uhr widerstandlos an seiner Wohnungstür festnehmen. Der 53-Jährige wurde anschließend in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.