Die Einsatzwagen der Polizisten und Rettungskräfte stehen in der Nähe des Hauses, in dem das Verbrechen geschah. Foto: Christian Althoff

Bad Salzuflen (WB/ca). Das Mädchen (16), das am Samstag in Bad Salzuflen seine hochschwangere Mutter (41) niedergestochen hat, hatte an jenem Tag Ausgang aus der Jugendpsychiatrie Bad Salzuflen.