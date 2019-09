Der Brand in Bad Salzuflen-Schötmar. Foto: Feuerwehr

Bad Salzuflen (WB). Nach dem Großbrand in Bad Salzuflen-Schötmar am Wochenende gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Das teilte die Polizei mit. Am Samstagabend war das Feuer ausgebrochen – die Löscharbeiten dauerten bis zum Sonntag. Den Schaden beziffern die Ermittler auf einen niedrigen Millionenschaden.