Von Florian Weyand

Bielefeld/Novi Sad (WB). Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat neue Details zur Festnahme des Flüchtigen Daniel V. in Serbien veröffentlicht. Der 32-Jährige, der in Sicherungsverwahrung in der JVA Werl saß, war im März bei einer Ausführung in Bad Salzuflen entkommen. Bei seiner Festnahme in der Nähe von Novi Sad in Serbien soll er mit zwei Messern bewaffnet gewesen sein.