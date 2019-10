Bad Salzuflen (WB/dpa). Vermutlich wegen eines Vogelnestes im Hauskamin sind in Bad Salzuflen im Kreis Lippe zwei Menschen durch Kohlenstoffmonoxid zum Teil schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Feuerwehr konnte sich eine Bewohnerin aus eigener Kraft in Sicherheit bringen, ein Mann wurde schwer verletzt und von den Rettungskräften aus dem Haus geholt. Mittels CO-Warnern an ihrer Einsatzkleidung wurden die Retter direkt nach dem Eintreffen auf die Gefahr im Gebäude hingewiesen. Während die Bewohnerin sich selbst in Sicherheit bringen konnte, musste der Mann von den Rettungskräften aus dem Haus gebracht werden.

Im Kamin wollten sich mutmaßlich Dohlen niederlassen

Auf der Suche nach der Ursache wurden die Feuerwehrleute im Kamin des Hauses fündig: Dort wollten sich mutmaßlich Dohlen niederlassen. Die Vögel haben so lange Astwerk in den Schornstein fallen lassen, bis dieses hängen geblieben ist. In der Folge verstopfte der Schornstein.

Die Frau und der Mann kamen ins Krankenhaus. Die Messungen der Feuerwehr ergaben, dass sich das giftige und geruchlose Gas im Keller und Erdgeschoss ausgebreitet hatte.